NRK erfarer: Bruker ikke mer oljepenger i revidert budsjett

Ap og Sp har ikke måttet bruke mer oljepenger for å få flertall for revidert budsjett med SV, får NRK opplyst fra flere kilder som kjenner til budsjettavtalen. Innholdet skal forankres i de tre stortingsgruppene og deretter er planen at det skal presenteres i morgen.