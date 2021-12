NRK erfarer: Blir tiltak

Etter det NRK forstår kan det bli en antallsbegrensning på 100 personer på private arrangementer, når regjeringen holder sin koronapressekonferanse klokken 16.

På profesjonelle arrangement uten faste, tilviste plasser kan det være opp til 600 deltakere delt opp i kohorter.

Begrensningen vil gjelde i regioner med mye smitte, men personer bosatt i slike regioner må forholde seg til reglene på sitt hjemsted om de deltar på arrangement andre steder i landet.

Etter det NRK forstår anbefaler Helsedirektoratet også at koronaviruset på nytt regnes som et alvorlig utbrudd. Dette gir helsedirektør Bjørn Guldvog fullmakter etter smittevernloven. NRK har ikke fått bekreftet om regjeringen vil gå inn for dette.