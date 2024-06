Norwegian-pilotene sier ja til lønnsavtale

I en uravstemning for pilotene i Norwegian, har et flertall svart ja til den fremforhandlet avtale med selskapet, skriver Parat i en pressemelding.

Dermed blir det ingen streik.

– Styret ser dette som en bekreftelse på at det er oppnådd en god løsning. En løsning vi tror er bra for både oss og selskapet. Vi har oppnådd å tette noe av gapet til andre piloter i Europa og gapet til andre kollegaer i samme selskap, det er vi fornøyd med sier leder for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, .