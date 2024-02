Norwegian med driftsresultat på 2,23 mrd. kroner

For hele året leverte Norwegian et driftsresultat på 2,23 milliarder kroner, det høyeste driftsresultatet i selskapets historie.

For fjerde kvartal leverte selskapet et driftsresultat på 328 millioner kroner. Resultat før skatt endte på 1804 millioner kroner for hele året 2023 og 208 millioner kroner for kvartalet.

Det skriver Norwegian i en pressemelding.