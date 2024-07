Norwegian faller på børsen etter resultatvarsel

I april anslo Norwegian et driftsresultat på 2,5 til 3,2 milliarder kroner for 2024, i tillegg til eventuelle overskudd fra Widerøe.

Torsdag anslår konsernet et lavere resultat på mellom 2,1 til 2,6 milliarder kroner - denne gangen inkludert resultatene fra Widerøe.

Det gjør at Norweigan har falt over 16 prosent på Oslo Børs siden åpning torsdag.

Årsakene for endringen i forventet resultat oppgis å være lavere trafikk i andre kvartal, et høyere lønnsoppgjør for piloter enn forventet, forsinkelser i flyleveranser fra Boeing, og lav kronekurs.Norwegian venter også at prisene på drivstoff skal øke.