Norwegian er sterkt uenig i Konkurransetilsynets vurdering av Widerøe-oppk

Norwegian mener Konkurransetilsynet ikke har tatt deres dokumentasjon på alvor i oppkjøpet av flyselskapet Widerøe.

I en pressemelding skriver Norwegian at de er sterkt uenige med Konkurransetilsynets vurdering.

– Vi er svært overrasket og skuffet over at store mengder dokumentasjon lagt fram for Konkurransetilsynet ikke er blitt hensyntatt, skriver Norwegian i pressemeldingen.