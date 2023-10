Nortura tilbakekaller flere storfeprodukter

Av føre-var-hensyn og grunnet risiko for medisinrester i kjøttet, bes forbrukere kaste eller returnere produktene til butikk, skriver Nortura i en pressemelding.

Følgende produkter med angitt holdbarhetsdato kalles tilbake:

• Folkets Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23

• Folkets Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23

• Folkets Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23

• Gilde Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23

• Gilde Karbonadedeig uten salt og vann 400g 04.11.23

• Meny Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23

• Meny Storfe bryst/bringe m/ben 1 kg 03.11.23

• Meny Høyrygg i bit 700g 11.11.23

• Spar Kjøttdeig uten salt og vann 400g 03.11.23

• Spar Storfe- og svinedeig 600g 30.10.23

Bakgrunn for tilbakekallingen er at ett dyr som har vært behandlet med medisiner, ble slaktet for tidlig i henhold til regelverket.

– Det aktuelle dyret ble slaktet tett opp mot denne fristen, så det er kun risiko for minimale rester av medisiner i kjøttet. For å være føre-var blir kjøttet likevel tilbakekalt da noen mennesker er allergiske mot enkelte typer antibiotika, heter det i pressemeldingen.

De understreker at tilbakekallingen ikke har noen sammenheng med det pågående E. coli-utbruddet i landet.