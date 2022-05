Nortura til TV2: Bekrefter russisk hackerangrep på Nortura

21. desember ble Nortura utsatt for et hackerangrep som førte til at de måtte stoppe produksjonen. Nå kan Nortura bekrefte at det var russere som stod bak angrepet, skriver TV 2.

Hackerangrepet er fortsatt under etterforskning av politiet.

– Vi kjenner mye til metoden og vet mye hvordan de har kommet seg inn, og hvordan de har jobbet i systemene våre. Dette kjenner vi igjen fra russiske hackere, sier konserndirektør Kjell Rakkenes til kanalen.

Til NRK sier Rakkenes at de ikke har noen indikasjoner på at ansattes personopplysninger er på avveie.

– Vi vet de har klart å hente ut en veldig begrenset mengde data fra eldre servere i systemet vårt, men det er veldig begrenset, sier Rakkenes til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere nærmere hva slags data hackerne har fått tak i, men sier Nortura tidlig oppdaget angrepet, og derfor klarte å begrense omfanget av det.