Norske styrkar blir i Litauen ut 2024

Regjeringa har no bestemt å vidareføre dei norske styrkanes sitt nærvær i Litauen ut 2024. Det norske bidraget består av eit kompani på inntil 150 personar.

Noreg har sidan 2017 vore ein del av Natos forsterkingsstyrke Litauen, kalla Enhanced Forward Presence (eFP). Dei norske styrkane sitt nærvære i Litauen er blitt forlege årleg sidan 2017.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte mandag dei norske styrkane i Litauen i forkant av Natos toppmøte i Vilnius.

– Eg er stolt over innsatsen til de norske styrkane i Litauen. Å forlenge oppdraget medan det pågår krig i Europa, er ei avgjersle vi som regjering tek med stort alvor. Vi gjer det vel vitande om at oppgåva er viktig og at vi har mykje å bidra med. Ved å dele kunnskap og erfaringar, gjer dei både Forsvaret og Nato betre, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Natos bidrag i Litauen er totalt på om lag 1600 personar, og det vart forsterka i 2022.