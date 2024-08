Norske satellitter skutt opp

To norske satellitter som skal gi bredbåndsdekning i Arktis ble i natt skutt opp fra California i USA. Oppskytningen skjedde med en rakett fra selskapet SpaceX.

– Denne oppskytningen viser norske romaktørers evne til å levere banebrytende løsninger. Vi er svært stolte over hva vi har oppnådd, og gleder oss til fortsettelsen, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Satellittene går i en bane slik at de mesteparten av tiden er høyt over arktiske strøk. De to satellittene skal sørge for at det er kontinuerlig dekning.

Satelittene eies av det statlige selskapet Space Norway. De har også nyttelaster fra andre, blant annet en hemmelig nyttelast fra det amerikanske forsvaret.