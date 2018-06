Norsk skip lakk 217 tonn olje

Et uhell førte til at 217 tonn olje lakk ut fra et hull i den norskeide oljetankeren Bow Jubail ved Rotterdam lørdag. Selskapet Odfjell beklager oljelekkasjen, og skriver i en pressemelding at de bistår nederlandske myndigheter for å begrense skaden.