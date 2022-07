Norsk sjømat selger som aldri før

I årets første halvår eksporterte vi sjømat for over 70 milliarder kroner.

Det er 16,4 milliarder kroner bedre enn samme periode i fjor – en verdivekst på 31 prosent, viser oversikten fra Norges sjømatråd.

Direktøren i Sjømatrådet bruker ordet «historisk». Bakteppet for den eventyrlige veksten er at matvareprisene øker, at etterspørselen stiger, samtidig som råvaretilførselen var lavere.

På et halvt år har Norge passert eksportverdien for hele 2015, skriver NTB.