Norsk kvinne blir ikke utlevert til Hellas

En norsk kvinne som er dømt til åtte års fengsel i Hellas, vil ikke bli utlevert fra Norge for å sone dommen i Hellas, har statsadvokaten avgjort.

Kvinnen er dømt for å ha medvirket til å sende 34 gram cannabis i brev fra Spania til Hellas. Selv hevder kvinnen at hun ikke kjenner til saken eller rettssaken fra 2014, skriver Bergens Tidende.

Hordaland tingrett konkluderte i fjor med at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt, og nå har statsadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland stadfestet dommen og sendt brev til greske myndigheter om at kvinnen ikke vil bli utlevert, skriver NTB.