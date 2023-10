Norsk konsern bekrefter utpressingsforsøk

Det norske konsernet IKM Gruppen bekrefter til NRK at de har blitt utsatt for et utpressingsforsøk.

– I dag er det ingen økonomisk skade. Når det kommer til data på avveie så vet vi det ikke. Vi har valgt å verken snakke med eller å betale noe som helst, sier konsernsjef Ståle Kyllingstad.

Kyllingstad forteller at de har et desentralisert IT-system og at det bare er en mindre del av den engelske virksomheten deres i Aberdeen som ble rammet.

– Vi var oppe og gikk allerede etter 24 timer. Vi har gode backup-systemer så selskapsdriften går helt fint, sier Kyllingstad.

IKM Gruppen har om lag 3000 ansatte og omsatte for over fem milliarder kroner i 2022.