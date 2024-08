Norsk jente omkom på Kypros

Kypriotisk politi opplyser til NRK at en norsk jente er død etter en drukningsulykke.

Mandag rundt 15.40 bekrefter norsk UD at en norsk borger har omkommet på Kypros.

En jente i barneskolealder skal ha blitt funnet bevisstløs i et hotellbasseng i Famagusta-regionen, hvor hun var på ferie med foreldrene.

Politiet opplyser til Dagbladet at hendelsen skjedde ved middagstider søndag.

Jenten skal ha blitt transportert med ambulanse til regionsykehuset hvor hun fikk førstehjelp og kom til bevissthet igjen.

Senere skal hun ha blitt fraktet til et sykehus i Nikosia, hvor hun fikk komplikasjoner under transporten, som gjorde at hun trengte respirator.

Jenten ble meldt død natt til mandag klokken 02.10.

Kypriotisk politi etterforsker omstendighetene i saken.

Dagbladet omtalte saken først.