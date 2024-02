Norsk Industris utvider undersøkelsene av avgåtte adm. direktør Stein Lier-Hansens

Det skriver Norsk Industri i en pressemelding. Norsk Industri skriver i pressemeldingen at styret har fått nye opplysninger etter at saken ble kjent i media.

Opplysningene kan tyde på at avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens disponering av organisasjonens representasjonsmidler har vært mer omfattende enn først antatt, ifølge Norsk Industri.

– Styret har derfor nå besluttet å foreta nye og utvidete undersøkelser. Undersøkelsene vil bli gjennomført med bistand av ekstern ekspertise og rådgivere som rapporterer direkte til organisasjonens styre, sier Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri.

E24 avslørte forrige uke at Stein Lier-Hansen, som administrerende direktør i Norsk industri, disponerte en hytte og jaktområde på Hardangervidda fra 2015 til 2023.

En oversikt Norsk industri har lagt ut viser at det blei brukt over 18,2 millioner kroner over ni år på relasjonsbygging i vid forstand.