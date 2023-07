Norsk barnefamilie i Paris skremt av opptøyene

Bjørn Christian Nørbech som ferierer i Paris med familien, havnet midt i dramaet da demonstranter og politi støtte sammen rett ved hotellet de bor på.

Familien på fire valgte å avbryte middagen og gå tilbake til hotellet da de hørte fem eksplosjoner, så brennende søppelkasser og opplevde store mengder løpende demonstranter og politifolk i gaten.

– For barna på 3 og 11 år er det skremmende og de er litt redde, sier Nørbech til NRK.

Han sier de hadde hørt om demonstrasjonene, men at de ble overrasket over at det hadde spredt seg helt inn til hjertet av Paris.

Hotellet til familien fra Son ligger rett ved Louvre i sentrum av byen.