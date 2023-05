Norse Atlantic tapte 71 millioner dollar i første kvartal

Det norske flyselskapet Norse Atlantic tapte 71 millioner dollar i første kvartal i 2023.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport som kom onsdag morgen.

Det tilsvarer et underskudd på like under 800 millioner norske kroner.

– Selskapet er eksponert for normale risikoer knyttet til nyetablerte virksomheter, samt risiko knyttet til flyindustrien, som er en svært konkurransedyktig industri, skriver i selskapet i rapporten.

Selskapet omsatte for nesten 450 millioner kroner i første kvartal.

Norse Atlantic fløy 655 flyvninger i første kvartal, og hadde syv destinasjoner.