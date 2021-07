Norges eldste er død

Norges eldste innbygger, Gudrun Nymoen, døde sist torsdag. Hun ble hele 110 år gammel og opplevde både spanskesyken og to verdenskriger. Nymoen ble Norges sjuende eldste person gjennom tidene, skriver Østlendingen. Gudrun Nymoen har siden hun fylte 100 år bodd på Osen Pensjonistheim. Det var også her hun døde torsdag 8. juli. Nymoen var født 26. oktober 1910 og for få måneder siden ble hun ifølge TV 2 fullvaksinert mot koronasykdommen, skriver VG.