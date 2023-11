Norges Bank-tabbe: Publiserte tall for tidlig

Ved en feil publiserte Norges Bank deler av sin rapport Regionalt nettverk tirsdag. Den skulle egentlig vært publisert torsdag neste uke.

Rapporten er en form for temperaturmåling av den norske økonomien, og viser hvordan ulike næringer ser for seg at ståa i økonomien vil være fremover.

I ettertid har Norges Bank lagt ut enda mer av rapporten når feilen først var gjort, for å sikre at alle har likt informasjonsgrunnlag.

Rapporten viser at flere av næringene som er spurt ser utsikter til lavere aktivitet i økonomien fremover. Det tror Dane Cekov, strateg i Nordea, kan tyde på at Norges Bank ikke vil heve renten i desember.

– Dagens tall peker isolert sett i retning av en uendret rente i desember, men vi mangler andre viktige datapunkt fra rapporten. Dermed kan vi ikke konkludere enda, sier Cekov i en analyse.

Tallene viser et svakere konjunkturbilde enn det Norges Bank hadde sett for seg, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Det har vært veldig på vippen om man skulle få en heving til i desember, men dette peker i retning av at renten holdes uendret, sier Hov.

Det fullstendige tallsettet fra den fjerde runden av Regionalt nettverk publiseres torsdag 7. desember 2023, som tidligere annonsert, skriver Norges Bank.