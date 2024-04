Norge vil ikke gå inn som aktiv part i folkemord-sak mot Israel

Norge vil foreløpig ikke gå inn som aktiv part i Sør-Afrikas sak i Den internasjonale domstolen (ICJ), hvor de har beskyldt Israel for folkemord i Gaza.

Det bekrefter statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik i Utenriksdepartementet til NRK.

UD understreker at de er positive til at saken behandles i Den internasjonale domstolen, men at de ikke vil intervenere – altså selv ta ordet i saken – på nåværende tidspunkt.

I slutten av mars ble det kjent at Irland, som det første vestlige landet, stiller seg bak saken. Det har altså ikke ført til at Norge vil gjøre det samme.

– Det kan ikke utelukkes at det kan oppstå rettslige spørsmål underveis som Norge kan ha en interesse av å intervenere om, men det er foreløpig for tidlig å si, skriver Kravik til NRK.

Norge har kun intervenert i en slik tvistesak i ICJ én gang tidligere.