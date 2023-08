Norge stenger ambassaden i Mali

FNs sikkerhetsråd har vedtatt at FN-operasjonen Minusma i Mali skal avsluttes innen utgangen av året. Dette vil ha konsekvenser for sikkerheten for norsk og annen internasjonal tilstedeværelse i Mali.

Regjeringen har derfor bestemt at Norges ambassade i Bamako skal stenges.

– Det er et stort behov for stabilisering, konfliktløsning og utvikling i Sahel. Klimaendringer og konflikt medfører store humanitære behov. Samtidig er rammebetingelsene for internasjonalt engasjement vesentlig endret den siste tiden. Vi må derfor følge opp vårt nærvær i Mali på en annen måte fremover, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Mali ble utsatt for militærkupp i 2020 og 2021. Den militært ledete overgangsregjeringen har avsluttet sikkerhetssamarbeidet med Frankrike og FN.

Norge vil fra nyåret ha 95 utenriksstasjoner: 77 ambassader, 8 generalkonsulater, 9 delegasjoner og 1 representasjonskontor.