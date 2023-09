Norge regnes nå som Ukrainas største bidragsyter målt mot BNP

Norge har gått fra anklager om å være krigsprofitør til å toppe Kiel-instituttets liste over støtte til Ukraina målt opp mot brutto nasjonalprodukt.

Det anerkjente Kiel-instituttet fører en oversikt over støtten som er blitt gitt til Ukraina. De skriver at Norge i september gikk til topps på lista over bidragsytere målt mot BNP etter at Norge kom med løfter om langsiktig milliardhjelp.

Norge har lovet hjelp tilsvarende 1,7 prosent av BNP, ifølge statistikken.

– Det er hyggelig at Norge ligger øverst på statistikken, men det aller viktigste er at Ukraina får den hjelpen de trenger, på den måten de trenger, og til rett tid, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til NTB.

(NTB)