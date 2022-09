Norge opphever visumavtalen med Russland

Norske myndigheter har midlertidig opphevet visumavtalen med Russland, fra i dag torsdag 22.september. Det opplyser UDI på sine hjemmesider.

De nye reglene innebærer at ordinære regler om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid også gjelder for russiske borgere, i stedet for de forenklede reglene i visumfasiliteringsvtalen.