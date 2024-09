Norge og Kina signerte avtale om tettere klimasamarbeid

Tirsdag morgen norsk tid undertegnet statsminister Jonas Gahr Støre og Kinas statsminister Li Qiang en erklæring om tettere samarbeid om det grønne skiftet.

Avtalen innebærer at landene skal ha tettere dialog og samarbeid for å redusere klimagasser, bevare og gjenopprette artsmangfold, samt skape nye grønne industrier og jobber, heter det i en felles uttalelse fra Støre og Qiang.

Det skal legges opp til at relevante myndigheter, bedrifter og organisasjoner skal delta i samarbeidet. Annethvert år skal det holdes et utenriksministermøte som skal «oppsummere fremgangen og sette nye mål for samarbeidet».

Støre deltok på en offisiell mottagelse i Folkets Store Sal i Beijing sammen med Qiang. Under seremonien spilte et kinesisk militærkorps den norske nasjonalsangen.

Tirsdag er dag to i Støres Kina-besøk. Besøket varer til og med onsdag.