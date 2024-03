Norge har gitt beskyttelsesutstyr til Ukraina

Norske myndigheter har nylig sendt beskyttelsesutstyr som overtrekksdresser og gassmasker til ukrainske grensekontrollmyndigheter.

Bakgrunnen for dette økt fare for alvorlige atomhendelser og for tyveri og smugling av radioaktivt materiale i Ukraina, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en melding til NTB.

– Norge leverte nylig 350 sett med beskyttelsesdrakter, overtrekksdresser, gassmasker, hansker og sko-overtrekk. Prosjektet er finansiert av regjeringens atomhandlingsplan, som i flere år har bidratt til å styrke atomsikkerheten i Ukraina, sier DSA-direktør Per Strand.