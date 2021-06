Norge gir ut 450.000 vaksiner

Norge deler totalt 452.000 AstraZeneca-doser gjennom Covax-samarbeidet. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vaksinene blir sendt til lavinntektsland med stor mangel på covid-19-vaksiner. Flere land står nå i en tredje smittebølge, og pandemien er på ingen måte over. At rike land nå deler vaksiner er helt avgjørende for å redde liv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i meldingen.

Også Frankrike og Sverige deler vaksinedoser til Covax nå.

De norske dosene vil sendes til Nicaragua, Uganda og Haiti. I både Uganda og Nicaragua har under fem prosent av befolkningen fått et sprøytestikk, ifølge ourworldindata.

Vaksinene Norge nå sender utenlands skulle opprinnelig bli brukt i Norge, heter det i meldingen. Norge besluttet å stanse bruken av AstraZenenca tidligere i vår, fordi smittesituasjonen i Norge gjør at nytten ikke veier opp for risikoen.

– På sikt skal Norge samlet dele én dose per innbygger, og jeg håper vi kan komme med flere slike positive vaksine-nyheter gjennom sommeren, sier Ulstein.