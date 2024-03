Norge gir opptil 1,6 milliarder kroner til artilleriammunisjon til Ukraina

Det opplyser regjeringa torsdag. Pengene går til et initiativ i regi av Tsjekkia, ifølge en pressemelding.

— Ukraina har et akutt behov for store mengder artilleriammunisjon for å stå imot den russiske angrepskrigen, uttaler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ifølge pressemeldinga.

Norges bidrag ble drøftet på et møte i Paris i forrige uke, og ble kjent torsdag.