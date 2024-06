Norge gir ammunisjon til Ukraina for 480 millioner

Ukrainas behov for ammunisjon er omfattende og akutt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Landet har våpen, men mangler ammunisjon.

Norge donerer derfor bombekasterammunisjon til Ukraina, til en verdi av omtrent 480 millioner kroner. En bombekaster er et mobilt artillerivåpen, med en rekkevidde på 5 til 6 kilometer.

– Ukraina har store behov for all slags type ammunisjon, og har spesifikt etterspurt det vi nå sender, sier Gram til NRK torsdag morgen.

Norge har også nylig donert håndgranater til en verdi av rundt 50 millioner kroner og skarpskytterammunisjon til en verdi av 3 millioner.

– Det er store behov, og vi forsøker å stille opp i en kamp som er vanskelig for Ukraina, sier forsvarsministeren.

Støtten er en del av en bred internasjonal innsats for å styrke Ukrainas forsvarsevne.

– Russland er den fremste trusselen mot Norsk og Europeisk sikkerhet, sier Gram, og fortsetter:

– De har gått til angrep på et fredelig naboland, det er klart Ukraina har en selvstendighetskamp for egen eksistens, men det er også et forsvar for Europa, slik at den russiske aggresjonen i egne nærområder ikke vinner frem.