Norge får færre Pfizer-doser

Norge skulle fått 1,2 millioner vaksinedoser fra Pfizer i juli, men får 400.000 færre doser. Det bekrefter vaksineprodusenten selv til VG.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier det får konsekvenser for vaksinasjonsprogrammet.

– Dette vil få konsekvenser for når vi kan regne med å ha vaksinert alle over 18 år. Nå må vi se på hva vi kan gjøre for å minke forsinkelsen. Det kan for eksempel være å justere intervallet mellom vaksinedosene tilbake til tolv uker, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.

FHI antar det kan gi en forsinkelse på 1–2 uker i her til lands for når alle over 18 år får tilbud om vaksine.

Ifølge Pfizer er det ikke problemer med produksjonen som er årsaken til at Norge får færre doser. Hvilke andre årsaker det kan være er ikke klart.