Norge får 550.000 flere doser

Norge får rundt 550.000 flere doser doser av koronavaksinen fra Biontech-Pfizer, i sammenheng med at EU får 50 millioner flere doser i andre kvartal i år. Det sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG. Dosene skulle ha vært levert i fjerde kvartal, men de første dosene kommer allerede i april. Det skjer dagen etter at vaksineprodusenten Johnson & Johnson utsatte sin utrullig til Europa. Norge skal i utgangspunktet få 1,6 millioner doser av denne vaksinen innen juni. Den tas i én dose, mens Pfizer-vaksinen tas i to doser.