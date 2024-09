Norske statsborgere får 15 dages visumfrihet om de reiser til Kina. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at han i dag møtte Kinas president Xi Jinping.

– Det er positivt for næringsliv og andre som vil besøke Kina og noe Norge har jobbet for over tid, sier Støre.

Den siste tiden har kinesiske myndigheter gitt visumfrihet til også en rekke andre land, blant andre Irland, Tyskland, Spania og Polen.