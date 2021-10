Noregs ambassadør uønskt i Tyrkia

Ambassadørane frå Noreg og ni andre land vil bli erklært uønskte i Tyrkia etter at dei kritiserte fengslinga av aktivisten Osman Kavala, ifølgje presidenten.

– Eg har bedt vår utanriksminister om å erklære desse ti ambassadørane for «persona non grata» så raskt som mogleg, seier president Recep Tayyip Erdogan.

Omgrepet blir brukt i diplomatiet om det første steget før utvising.

Dei ni andre ambassadørane kjem frå landa USA, Tyskland, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand, og Sverige.

Erdogan har tidlegare truga med å kaste ut dei ti ambassadørane etter at dei måndag publiserte ei utsegn der dei sa at fengslinga kasta ei skugge over Tyrkia. Dei ti vart kalla inn til eit møte dagen etter.

Den Paris-fødde filantropen og aktivisten Osman Kavala (64) har sete i fengsel utan dom sidan 2017. Han er blitt eit symbol på Erdogans aukande intoleranse for kritikarar av alle slag.