Nordmenn vil fortsette handspriting

Ni av ti nordmenn vil at butikkar og spisestadar skal halde fram med å by kundane handsprit etter gjenopninga. Fire av fem spurte i undersøkinga Norsk koronamonitor som Opinion har gjort blant om lag 10.000 nordmenn i oktober, svarer at dei føler det er trygt å handle og gå på kafé igjen.