Nordmenn mindre redd for smitte

Kun tre av ti nordmenn sier at de er bekymret for å bli smittet av koronaviruset. Det er det laveste antall siden juni i fjor. Det er i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion at nordmenn er blitt spurt om sine bekymringer for at de selv eller noen i familien blir koronasmittet.

Så langt i september sier tre av ti nordmenn (31 prosent) at de er bekymret for å bli smittet. Det er 4 prosentpoeng færre enn i august og er laveste måling siden juni i fjor.

47 prosent av de spurte sier at de er bekymret for at noen i familien vil bli smittet. Det er 5 prosentpoeng lavere enn i august og er laveste nivå under hele pandemien.