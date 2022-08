Nordmenn kan ha vært rammet av terror i Mogadishu

Utenriksdepartementet bekrefter til NRK at de har fått meldinger om at en eller flere nordmenn kan ha blitt rammet av angrepet på hotellet Hayat i den somaliske hovedstaden Mogadishu.

Hotellet ble utsatt for et angrep fra islamistgruppen Al-Shabab natt til lørdag. Det tok over 30 timer for somalisk politi og militære å få kontroll over situasjonen.

– Vi er kjent med at en eller flere norske borgere kan være rammet. Det jobber vi nå med å undersøke og verifisere gjennom kjente diplomatiske kanaler.

Det sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ragnhild Håland Simenstad, til NRK.

– Vi er forferdet over det brutale terrorangrepet i hovedstaden.

21 mennesker er til nå bekreftet drept. Det vites ikke om noen av disse er norske statsborgere.

Det var VG som omtalte saken først.