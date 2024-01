Nordmann død i Tyrkia: Etterforskes som mistenkelig

Utenriksdepartementet bekrefter til NRK mandag at de er kjent med at en norsk statsborger er død i Tyrkia, og at de pårørende er varslet.

Ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet etterforsker politiet dødsfallet som mistenkelig.

Mannen i 50-årene ble funnet i en leilighet han leide i Istanbul og ble erklært død på stedet. Leilighet ble leid sammen med en gresk kvinne i 30-årene. Kvinnen ble fraktet til sykehus i ambulanse.

Mannens dødsårsak er ikke kjent, og han er sendt til obduksjon.

Det ble ikke funnet spor etter slag eller skarpe gjenstander på kroppene, sier påtalemyndigheten.

(NRK/NTB)