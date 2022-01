Nordkoreansk missil fløy i mach 10

Nord-Korea skjøt i natt opp et missil for andre gang på en uke. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap hadde missilet en hastighet på mach 10, altså ti ganger lydens hastighet. Det tilsvarer over 3000 meter i sekundet.

Missilet nådde en høyde på 60 kilometer og fløy i 700 kilometer.

Utskytingen tirsdag kom samtidig som FNs sikkerhetsråd møttes for å diskutere forrige ukes oppskyting fra Nord-Korea.

Nord-Korea sa i forrige uke at missilet de da skjøt opp, var hypersonisk. Det innebærer at det har en fart på over mach 5.

Sør-Korea sa seg skeptiske, men nå ser det ut til at det stemmer at Nord-Korea kan skyte opp hypersoniske missiler.