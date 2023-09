Nordfjord Kjøtt-hamburger – mulig kilde til E.coli-utbrudd

Hamburgere fra Nordfjord Kjøtt er mistenkt kilde til et pågående E. coli-utbrudd, opplyser Mattilsynet.

– På grunnlag av mistanke fra Mattilsynet om bakterier i råstoff tilbakekaller Nordfjord Kjøtt AS fryst Hamburger Classic best før 24.03.24 og 25.03.24 og Big Beef Burger Thick and Juicy med siste forbruksdag 16.07.23 etter «føre-var»-prinsippet, opplyser Nordfjord Kjøtt i en pressemelding.

Produktene som trekkes tilbake har blitt solgt hos Rema 1000.

Så langt er det meldt om 15 syke i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet.

– Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med. Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de har handlet, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Mattilsynet skriver at utbruddsetterforskningen fortsetter for å kunne slå fast en sikker smittekilde.

Folkehelseinstituttet skriver i en pressemelding at de samarbeider med kommuneoverleger, Mattilsynet, og Veterinærinstituttet om den pågående etterforskningen.

– Det er viktig å gjennomsteke hamburgere, kjøttdeig, kjøttkaker og andre deigprodukter for å forebygge EHEC og andre bakterier som kan gi sykdom fra mat, sier Silje Bruland Lavoll.

Og legger til:

– Bakteriene tåler frysing godt, pass på god kjøkkenhygiene både når du håndterer ferske og fryste kjøttprodukter og vask deg godt på hendene etter håndtering.

NTB/NRK