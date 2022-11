Nord-Korea truer med «overveldende militærgrep»

Nord-Korea sa mandag at de siste felles militærøvelsene mellom Sør-Korea og USA var en «åpen provokasjon og en farlig våpenøvelse», og at deres handlinger «bevisst øker den allerede spente situasjonen» i området. De advarer om at de vil svare på fellesøvelsene til USA og Sør-Korea med «vedvarende, resolutte og overveldende» militærgrep», melder statlige KCNA.

Advarselen kommer kort tid etter at USA og Sør-Korea har gjennomført den hittil største felles luftforsvarsøvelsen siste uken.

Nord-Korea har avfyrt flere raketter den siste tiden, inkludert fire ballistiske missiler lørdag.