Nord-Korea gir støtte til Russland

Nord-Koreas forsvarsminister Kang Sun Nam sa onsdag at han fullt ut støtter Russlands rett til å forsvare sin suverenitet og sikkerheten til landet, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA, skriver CNN.

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigus er på besøk i Nord-Korea, og under et møte ønsket Kang den russiske hæren suksess med å «bygge et mektig Russland» under president Vladimir Putin.