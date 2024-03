Nødrakett observert utenfor Halsnøy i Vestland

Hovedredningssentralen skriver på X at det pågår et søk i området rundt Sæbøvik ved Halsnøya i Vestland, etter at det ble observert en nødrakett i sørgående retning.

– Vi har så langt ikke gjort noen funn, men har gode søksressurser i området, sier redningsleder Cecilie Øversveen til NRK litt over klokken 02.

Et redningshelikopter fra Sola deltar i søket, sammen med redningsskøyten RS Sundt og ambulansebåten Rosedoktoren.

Kystradio Sør har sendt ut mayday relay, et nødsignal sendt ut på vegne av andre, til båter i området.