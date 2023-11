Nobels fredsprisvinnar startar sveltestreik

Nobels fredsprisvinnar Narges Mohammadi startar sveltestreik i fengsel. Det melder AFP som siterer familien.

Iranske Mohammadi vann Nobels fredspris i 2023 for sitt arbeid for kvinner sine rettar. Dette er også grunnen til at ho er i fengsel.

Mohammadi startar sveltestreiken etter at ho og fleire innsette i fengslet skal bli nekta helsehjelp, og grunna Iran sitt krav om at alle iranske kvinner skal bruke hijab.