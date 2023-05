NNPF bytter navn

Organisasjonen kjent som Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) bytter navn til Norsk Narkotikaforebyggende forening (NNF). Det viser en oppdatering på deres Facebook-side.

Nettsiden til den private foreningen er foreløpig uendret, men logo og navn er altså endret på Facebook.

I en pressemelding skriver foreningen at foreningen foretok et ekstraordinært landsmøte fredag 21. april. Her ble navneendringen vedtatt.

– Vi ønsker med navneendringen å inkludere hele medlemsmassen i foreningens navn, heter det i pressemeldingen.

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte foreningen å bytte navn i januar, etter å ha presentert en rapport om bindingene mellom foreningen og politiet. Også politidirektør Benedicte Bjørnland har oppfordret foreningen til dette, slik at folk kunne skille bedre mellom organisasjonen og politiet.

Navnebytte var på agendaen den gangen, og hadde vært det siden før utvalget ble satt ned i 2021, opplyste leder Oddgeir Høyekvam til NRK i januar.

– I denne vurderingen er det også tatt hensyn til at Politidirektoratet har anbefalt politiforeninger å fjerne ordet «politi» i foreningsnavn for å forhindre uklarhet om formell tilknytning til politiet, står det i pressemelding.