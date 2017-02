Ni PFU-klager for Lommedal-dekning

Presseforbundet klager ni medier inn for PFU for dekningen av Lommedal-saken, der ei 13-år gammel jente ble funnet død av underernæring nyttårsaften 2015. Dette gjelder TV 2, NRK, NTB og seks aviser. Jentas mor er tiltalt for grov omsorgssvikt.