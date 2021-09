Ni personer mistenkt for ran i Oslo

Ni personer er mistenkt for å ha deltatt i ran av en person på Borgen T-banestasjon i Oslo sent lørdag kveld. En person skal ha blitt truet med en teleskopbatong og flere personer løp fra stedet, meldte Oslo politidistrikt på Twitter klokken 23.41 lørdag kveld. To fornærmede skal også ha blitt utsatt for slag og spark.

Ved midnatt opplyser politiet at de har kontroll på ni personer i Skøyenveien. – Ikke avklart og dette er gjerningspersonene per nå, skriver politiet. Alle ni er mindreårige.

– Disse er mistenkt i saken, men ble ikke pågrepet. Samtlige er mellom 15 og 17 år, sier operasjonsleder Christian Krogh Engeseth til Aftenposten.

– De ble avhørt på stedet og vil bli anmeldt. Saken blir etterforsket, sier operasjonslederen.

En av ungdommene var i besittelse av en softgun. Ranet ses i sammenheng med et ran tidligere lørdag kveld på Bekkestua T-banestasjon i Bærum.