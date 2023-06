Ni egyptere siktet og varetektsfengslet for menneskesmugling etter båtforliset ved Hellas

Ni egyptiske menn er siktet for menneskesmugling og er varetektsfengslet etter at migrantbåt forliste utenfor Hellas, melder nyhetsbyrået AFP.

Mennene, som ble arrestert sist uke i Kalamata etter å ha overlevd båtforliset, møtte i en rettshøring tirsdag.

De er siktet for tilhørighet til en menneskesmuglingsring, for å ha forårsaket forliset, og for uaktsomt drap.

Kun 104 er funnet i live etter at båten sank utenfor den greske halvøya Peloponnes forrige onsdag. Det er funnet 82 omkomne, og det kan ha vært flere hundre mennesker om bord, så dødstallet kan stige ytterligere.

De fleste var migranter fra blant annet Syria og Pakistan, som håpet å komme seg fra Libya til Italia.

(NRK/NTB)