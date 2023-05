Ni drept i angrep på Gazastripen

Ni personer ble drept i luftangrepene, opplyser helsedepartementet i Hamas-kontrollerte Gaza, ifølge AFP.

En nettside som er knyttet til Islamsk hellig krig, melder at angrepet var rettet mot huset til en leder i gruppa, skriver Reuters.

Vitner opplyser til nyhetsbyrået at det er hørt minst to eksplosjoner, en i Gaza by og en annen i Rafah.

IDF og Shin Bet har sammen utført en operasjon der en leder fra Islamsk hellig krig er drept, tvitrer IDF-talsperson Daniel Hagari

En kilde i Islamsk hellig krig opplyser til nyhetsbyrået at flere ledere i gruppa har blitt angrepet.

Vitner sier til AP at det er en boligblokk i Gaza og et hus i Rafah som er rammet.

(NTB)