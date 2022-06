NHO varsler lockout

NHO varsler tirsdag lockout i konflikten med flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). Det opplyser NHO i en pressemelding.

Lockouten trer i kraft natt til søndag 26.juni. Etter dette kan ikke flyteknikere som ikke allerede er i streik, gå på jobb.

– Lockout er et virkemiddel vi svært sjeldent benytter. Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Brudd i forhandlingene mellom NHO og NFO har ført til streik, som rammer mange reisende.

Tidligere tirsdag fortalte NHO til NRK at det ikke var noen bevegelse eller møter mellom partene i streiken.