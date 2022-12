NHO varsler høyere arbeidsledighet

NHO varsler et stemningsskifte og høyere arbeidsledighet i tiden framover. Vekstanslaget for norsk økonomi i 2023 er jekket ned til til 0,8 prosent, og det innebærer nedgang i aktiviteten de to første kvartalene neste år.

Kostnadssjokket som følge av økte energipriser vil redusere bedriftenes lønnsomhet og redusere investeringene i mange næringer. Høy inflasjon og økte renter vil også gi lavere forbruksvekst neste år.

I bygg- og anleggsbransjen er det mange bedrifter som vil ta ned antall ansatte, ifølge NHO’s økonomiske overblikk.